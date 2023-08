'Politizar' comércio será 'desastroso', diz China aos EUA

Raimondo visita a China como parte das tentativas de Washington de acalmar as tensões com a segunda maior economia do mundo.

"A politização dos assuntos econômicos e comerciais e a extensão excessiva do conceito de segurança não só afetarão gravemente as relações bilaterais e a confiança mútua, como também prejudicarão os interesses das empresas e dos povos de ambos os países, e terão um impacto desastroso na economia mundial", disse Li a Raimondo, segundo a Xinhua.

As relações entre os dois países caíram para os níveis mais baixos em décadas, com as restrições comerciais dos EUA no topo da lista de divergências.

