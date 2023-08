Napoli contrata meia dinamarquês Jesper Lindström

O Napoli, atual campeão da Série A, oficializou nesta terça-feira (29) a contratação do meia dinamarquês Jesper Lindström, que estava no Eintracht Frankfurt.

Lindström, de 23 anos, chega ao clube italiano cedido por empréstimo por 5 milhões de euros (R$ 26 milhões na cotação atual), mas com opção de compra obrigatória por 20 milhões de euros (R$ 105 milhões).

Desde 2021 no Eintracht, o jogador marcou 12 gols em 57 jogos na Bundesliga. Pela seleção dinamarquesa, fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022.