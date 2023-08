Na Síria, crise econômica provoca revolta contra o regime em cidade 'isolada' da guerra

Na Síria, manifestantes revoltados com a crise econômica queimam retratos do ditador Bashar Assad, atacam símbolos do poder e depredam escritórios do partido do regime. A onda de protestos que entra pela segunda semana atinge a cidade de Sweida, no sul do país, que é controlada pelo governo central e se mantém relativamente à margem da guerra civil que assola a Síria há mais de uma década.

A revolta se espalha pela região que é reduto dos drusos, uma minoria que vê a lealdade ao Estado como uma questão de fé e, na Síria, costuma apoiar o regime. Agora, o descontentamento foi puxado pela suspensão de subsídios do governo aos combustíveis e consequente impacto na inflação, mas tem tomado contornos mais amplos contra o governo.

"Viva a Síria, abaixo a Bashar Assad", gritavam manifestantes com a bandeira drusa no centro de Sweida, cena até então considerada impensável na cidade que tem se isolado do conflito ao longo da última década. As forças de segurança, por exemplo, têm presença limitada enquanto as milícias formadas por jovens drusos garante a defesa das vilas.