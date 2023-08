Medvedev estreia com vitória tranquila no US Open

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, despachou sem problemas o húngaro Attila Balazs em sua estreia no US Open, nesta terça-feira (29).

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-1, 6-1 e 6-0, em uma hora e 14 minutos, na quadra Arthur Ashe de Flushing Meadows (Nova York).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O russo, campeão do torneio em 2021 e um dos candidatos ao título, enfrentará na próxima fase o vencedor do duelo entre o australiano Max Purcell e Christopher O'Connell.