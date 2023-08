Kolo Muani quer sair do Eintracht Frankfurt para assinar com PSG

O atacante francês Randal Kolo Muani, do Eintracht Frankfurt, pediu abertamente aos dirigentes do clube alemão para que permitam sua saída e aceitem a proposta do Paris Saint-Germain, que deseja contratá-lo, em entrevista dada nesta terça-feira (29) à Sky Alemanha.

"Não é segredo, o PSG fez uma oferta recorde por mim", disse o ex-jogador do Nantes, que chegou a Frankfurt no verão europeu de 2022.

"Uma transferência para Paris é agora uma oportunidade única para mim. Gostaria de me transferir para o PSG e já disse aos meus dirigentes", acrescentou. "Espero que o Frankfurt aceite a oferta do PSG e torne essa transferência possível para mim".