Jenni Hermoso se torna símbolo contra sexismo após título mundial da Espanha

A atacante Jenni Hermoso brilhou na Copa do Mundo feminina como peça fundamental no título da Espanha, mas logo depois se tornou um símbolo contra o sexismo no futebol de seu país.

O beijo forçado de Rubiales "ofuscou" em parte a vitória da seleção espanhola, que levantou a Copa do Mundo em sua terceira participação, um grande marco para a carreira de Hermoso, uma das referências do futebol do país.

A jogadora, de 33 anos, participou ativamente do impressionante crescimento do futebol feminino espanhol. Agora no Pachuca, do México, ela já passou por Atlético de Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano e outras equipes de fora da Espanha, como Tyreso (Suécia) e Paris Saint-Germain (França).

Neta do ex-goleiro do Atlético Antonio Hernández, Hermoso se destaca por sua técnica apurada e sua capacidade de movimentação por todos os setores do ataque para coordenar as ações ofensivas de sua equipe.

Na infância, se inspirou em jogadores lendários do Real Madrid, como o argentino Fernando Redondo e o francês Zinedine Zidane.