Jabeur sofre, mas vence colombiana Osorio e avança no US Open

Lutando contra aparentes problemas respiratórios, a tunisiana Ons Jabeur, número 5 do mundo, sofreu para vencer a colombiana Camila Osorio nesta terça-feira (29), na primeira rodada do US Open.

Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 7-6 (7/4), em duas horas na quadra Louis Armstrong em Flushing Meadows (Nova York).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A tunisiana, vice-campeã de três dos últimos cinco torneios de Grand Slam, teve que receber atendimento médico no primeiro set por uma forte tosse, que afetou seu desempenho até o final do duelo.