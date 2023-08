Isner vence argentino Díaz Acosta no US Open e adia aposentadoria

Em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos, o veterano John Isner derrotou nesta terça-feira (29) o argentino Facundo Díaz Acosta e ganhou sobrevida no último torneio de sua carreira.

Isner, de 38 anos, venceu Díaz Acosta, de 22, com parciais de 6-4, 6-3 e 7-6 (7/1) na quadra Louis Armstrong, a segunda maior do complexo de tênis de Nova York (com capacidade para 14.069 espectadores) após duas horas e 36 minutos de jogo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A American Tennis Association homenageou um dos seus jogadores de maior destaque dos últimos anos, dono de 16 troféus ATP e do recorde histórico de 'aces' no circuito, com 14.411 antes desta edição do US Open.