Inter vence Bolívar com dois de Valencia no jogo de volta e vai às semis da Libertadores

O Internacional se classificou para as semifinais da Copa Libertadores-2023, ao derrotar o Bolívar, da Bolívia, por 2 a 0 (3-0 no agregado) nesta terça-feira (29), em Porto Alegre, com gols do atacante equatoriano Enner Valencia. Autor dos três gols nos confrontos das quartas de final, o jogador foi fundamental para que o Colorado avançasse à sua primeira semifinal da Libertadores em oito anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O atacante decretou a classificação contra os bolivianos com um disparo de pé esquerdo aos 11 minutos e uma bomba de direita já no segundo tempo (60'), levando ao delírio a torcida que lotou o estádio Beira-Rio.

O equatoriano de 33 anos havia marcado o gol da vitória por 1 a 0 em La Paz, na semana passada e também balançou a rede nas oitavas de final, em que o Inter eliminou um dos favoritos ao título, o argentino River Plate. O Inter, que luta pelo terceiro título da Libertadores (após as conquistas de 2006 e 2010), espera agora o vencedor do duelo entre Olímpia e Fluminense. O time carioca venceu por 2 a 0 no Rio de Janeiro e viaja a Assunção para enfrentar os paraguaios na quinta-feira. O argentino Eduardo Coudet manteve sua aposta em Valencia, apesar de no Brasileirão, onde o Inter (14º) está mais perto da zona de rebaixamento do que da liderança, o equatoriano ter passado em branco em sete partidas. O técnico o colocou como centroavante, em um esquema em que é acionado por Mauricio, Wanderson e Alan Patrick.

Foi Wanderson aliás, que logo no início do duelo, aproveitou um passe errado do zagueiro boliviano Bryan Bentaberry e comandou um contra-ataque em velocidade. O meio-campista avançou entre dois adversários e cruzou para o meio da área, de onde Valencia finalizou para o fundo da rede abrindo o placar. A vantagem encheu de confiança o Colorado, que desde o início do jogo buscou enterrar 'La Academia', comandada pelo técnico espanhol Beñat San José.

O time gaúcho formou um bloco sólido no meio de campo, pronto para aproveitar qualquer erro na saída de bola do Bolívar. O esquema trouxe tranquilidade e facilitou a vida do goleiro uruguaio Sergio Rochet, que havia feito defesas importantes nas partidas anteriores, quando foi mais exigido. O maior incômodo sofrido pelos donos da casa não veio do ataque boliviano, mas sim de uma paralisação de sete minutos no final do primeiro tempo.