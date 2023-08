Inter vence Bolívar (2-0) no jogo de volta e vai às semifinais da Libertadores

O Internacional se classificou para as semifinais da Copa Libertadores-2023, ao derrotar o Bolívar, da Bolívia, por 2 a 0 (3-0 no agregado) nesta terça-feira (29), em Porto Alegre, com gols do atacante equatoriano Enner Valencia.

Autor dos três gols nos confrontos das quartas de final, o jogador foi fundamental para que o Colorado avançasse à sua primeira semifinal da Libertadores em oito anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante decretou a vitória sobre os bolivianos com um disparo de pé esquerdo aos 11 minutos e uma bomba de direita aos 60, que levou ao delírio a torcida que lotou o estádio Beira-Rio.