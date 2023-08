Haaland é eleito o melhor jogador do ano na Inglaterra

O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, foi eleito nesta terça-feira (29) o melhor do ano na Inglaterra, em reconhecimento a sua espetacular primeira temporada com os campeões da Premier League.

Na categoria feminina, o prêmio ficou com a estrela da seleção inglesa e do Aston Villa, Rachel Daly.

Organizada pela Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra (PFA), a votação tem a participação dos próprios atletas.