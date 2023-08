Grécia enfrenta 'maior incêndio de que se tem registro na UE'

No total, a UE enviou 11 aviões e um helicóptero de sua frota para ajudar a extinguir as chamas, assim como 407 bombeiros, informou o porta-voz.

O parque natural de Dadia é vital para a economia local, porque sustenta as atividades florestais, apícolas e turísticas de Evros, um dos departamentos mais pobres do país.

"Se levarmos em conta as zonas florestais queimadas pelo incêndio no sul de Evros, falamos de um enorme desastre ecológico. A imagem é trágica", assegurou a especialista, que dirige a Sociedade de Proteção da Biodiversidade da Trácia.

Nesta terça-feira, as autoridades anunciaram medidas para reflorestar a região de Evros e o monte Parnitha, perto de Atenas, também devastado por outro incêndio nos últimos dias.

O ministro do meio ambiente, Theodoros Skylakakis, anunciou que as obras contra inundações nas regiões afetadas para evitar deslizamentos de terra com as primeiras chuvas do outono (primavera no Brasil) devem começar em breve.

Também ofereceu indenizações aos criadores de gado, agricultores e moradores que perderam suas casas.

Neste verão (inverno no Brasil), a Grécia está sofrendo com inúmeros incêndios, que o governo atribui às mudanças climáticas.

Mais de 120.000 hectares foram queimados até agora, segundo estimativas do Observatório Nacional Grego, três vezes a média anual desde 2006, de acordo com dados do Copernicus.

"É o verão mais difícil em termos de condições meteorológicas, o que torna o trabalho das autoridades (...) muito mais difícil", disse na segunda-feira o porta-voz do governo, Pavlo Marinakis.

