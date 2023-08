Google anuncia acordo com El Salvador para digitalização de serviços públicos

"Graças a uma associação de vários anos com o governo de El Salvador, a Google Cloud planeja criar um escritório e oferecer serviços da Google Distributed Cloud (GDC) para ajudar o país a se transformar digitalmente, modernizar os serviços do governo e melhorar o atendimento médico e a educação", informou o Google em comunicado divulgado pela embaixada americana em El Salvador.

O gigante americano Google anunciou nesta terça-feira (29) um acordo com El Salvador para desenvolver a digitalização de serviços públicos no país centro-americano, que busca se tornar um centro tecnológico na região.

"Esta aliança inovadora com a Google Cloud abre caminhos sem precedentes para a inovação, o crescimento econômico e a melhora dos serviços públicos. A experiência global do Google, combinada com a ousadia de El Salvador, está destinada a redefinir o panorama tecnológico", declarou Bukele, segundo o comunicado da empresa americana.

Com base no acordo, que, segundo o Google, está pendente de aprovação legislativa, a Google Cloud se tornará "um parceiro estratégico de El Salvador em inovação", ajudando a digitalizar "os processos e projetos governamentais".

A gigante americana ressaltou que o acordo irá contribuir para "respaldar os esforços de El Salvador " no sentido de oferecer um atendimento médico "do mais alto nível", e que, por isso, o país "optou por incorporar as tecnologias de inteligência artificial da Google Cloud para ajudar os médicos com acesso a informações em tempo real".

Na área do ensino, o Google destacou um compromisso para implementar uma plataforma de dados educacionais unificada, que sirva "aos administradores, educadores, pais e líderes da educação pública'.

"Esperamos trabalhar ao lado de El Salvador para fomentar o desenvolvimento tecnológico na América Central", reforçou o CEO da Google Cloud, Thomas Kurian.