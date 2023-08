Gauff vence de virada na estreia no US Open; Wozniacki brilha em seu retorno ao Grand Slam

A jovem americana Coco Gauff precisou de quase três horas para derrotar a veterana tenista alemã Laura Siegemund em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos. Gauff, de 19 anos, teve que se recuperar após perder o primeiro set para Siegemund, de 35. Ela comemorou com raiva e alívio essa vitória por 3-6, 6-2 e 6-4 recebendo aplausos na quadra central de Nova York (com capacidade para 23 mil espectadores), a maior do mundo, que contou com a presença do casal Barack e Michelle Obama. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Foi uma partida difícil, não joguei meu melhor tênis e Laura é uma adversária difícil, ela lutou até o fim como sempre", disse Gauff, a grande esperança do tênis americano para substituir Serena Williams, que se aposentou.

A joia de Delray Beach (Flórida) enfrentará na segunda rodada outra tenista ainda mais jovem do que ela, a russa Mirra Andreeva, de 16 anos, a quem já derrotou na terceira rodada da última edição de Roland Garros. Gauff, número 6 do ranking WTA, tem neste US Open uma grande oportunidade de começar a transformar seu enorme potencial em grandes troféus. A vice-campeã de Roland Garros em 2022 é considerada uma das grandes candidatas ao título em Nova York após as vitórias neste mês no WTA 500 de Washington e no WTA 1000 de Cincinnati. Gauff perdeu o primeiro set diante da estratégia inteligente de Siegemund e da responsabilidade de não decepcionar a enorme torcida, que incluía outras celebridades como Maria Sharapova e Mike Tyson. A americana começou a se recuperar quebrando o saque da adversária em um interminável primeiro game do segundo set que durou 26 minutos. No set decisivo, Gauff perdeu a paciência com a árbitra Marijana Veljovic, a quem apontou por não ter aplicado as regras de violação de tempo contra Siegemund.

"Eu não me importo com o que ela faz com o saque dela, mas com o meu ela tem que estar pronta", gritou Gauff para a árbitra. "Ela nunca está preparada". Os ânimos voltaram a esquentar quando Siegemund foi sancionada por violação de tempo pela segunda vez, dando a Gauff uma vantagem de 5-1. Siegemund reclamou furiosamente com a juiza, que não atendeu sua reivindicação.

A alemã, que caiu para a 121ª colocação no ranking da WTA, resistiu à derrota e chegou a diminuir para 5-4, mas Gauff aproveitou seu segundo game de saque para garantir a vitória. "Obrigado, Nova York, por me ajudar a conseguir", disse Gauff em sua primeira vitória na quadra central de Flushing Meadows.