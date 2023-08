EUA faz apelo por trabalho conjunto com a China para solucionar problemas globais

A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, pediu nesta terça-feira (29) ao primeiro-ministro da China que os dois países trabalhem em conjunto para solucionar problemas de interesse mundial, como a mudança climática ou o avanço da Inteligência Artificial. A viagem da funcionária de alto escalão do governo americano a Pequim é parte dos esforços de Washington nos últimos meses para tentar reduzir as tensões com a segunda maior economia do mundo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A secretária teve reuniões nesta terça-feira com autoridades chinesas, incluindo o primeiro-ministro Li Qiang, e enfatizou a importância de uma comunicação aberta entre as duas potências.

Gina Raimondo destacou áreas de "preocupação global", como a mudança climática, a Inteligência Artificial ou a crise de fentanil, e disse a Li que Washington deseja "trabalhar como duas potências globais para fazer o que é correto para toda a humanidade". "O mundo espera que façamos mais, juntos, para resolver estes problemas", disse. Ela também reiterou a mensagem do governo dos Estados Unidos de que não está buscando desvincular o país da economia da China. "Buscamos manter nossa relação comercial de 700 bilhões de dólares com a China, e esperamos que esta relação possa proporcionar estabilidade à relação geral", disse. A secretária do Comércio também se reuniu nesta terça-feira com o vice-primeiro-ministro da China, He Lifeng, e descreveu a relação comercial entre os dois países como "uma das mais importantes do mundo". "Administrar esta relação de maneira responsável é fundamental para nossas duas nações e, de fato, para todo o mundo", afirmou na parte da reunião aberta aos jornalistas.

Ela também ressaltou que Washington "nunca comprometeria a proteção da nossa segurança nacional", mas acrescentou que o governo dos Estados Unidos não pretende "frear a economia da China". O vice-premiê disse que Pequim está disposto a trabalhar em "novos esforços positivos para manter o consenso econômico e aumentar a cooperação". Gina Raimondo também deve visitar a capital econômica do país, Xangai, antes de retornar aos Estados Unidos na quarta-feira.

As relações entre as duas potências estão no pior nível em várias décadas, em grande parte devido às restrições comerciais americanas. O presidente Joe Biden promulgou este mês uma ordem executiva para restringir determinados investimentos americanos em alguns setores delicados de alta tecnologia da China, o que Pequim chamou de "antiglobalização".