EUA criticam 'esforços inaceitáveis' na Guatemala para suspender partido do presidente eleito

Os Estados Unidos criticaram nesta terça-feira o que chamaram de "esforços inaceitáveis" do Ministério Público da Guatemala para suspender, na véspera, o partido Semilla, do presidente eleito, Bernardo Arévalo, e expressaram preocupação com medidas que buscam "minar a democracia" no país centro-americano.

"Os Estados Unidos continuam preocupados com as ações contínuas daqueles que pretendem minar a democracia na Guatemala. Nós nos unimos aos nossos parceiros da comunidade internacional e ao povo guatemalteco contra esses esforços inaceitáveis", declarou o secretário de Estado, Antony Blinken.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tal comportamento antidemocrático, incluindo os esforços do Ministério Público e de outros atores para suspender o partido político do presidente eleito e intimidar as autoridades eleitorais, mina a vontade clara do povo guatemalteco", acrescentou Blinken.