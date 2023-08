Esforços da Ucrânia para esconder os símbolos russos na sua contraofensiva cultural

As tentativas ucranianas de apagar a influência russa começaram antes da invasão de 2022, mas a guerra reforçou a campanha para eliminar os símbolos soviéticos e russos dos espaços públicos, ao mesmo tempo que promove a identidade ucraniana.

Um museu ucraniano esconde obras-primas russas, escritores como Pushkin e Dostoievski são evitados e a "língua do opressor" é impedida. À medida que a guerra avança, os ucranianos intensificam os esforços para apagar as influências culturais russas.

Os esforços são especialmente visíveis em Kharkiv, uma região fronteiriça de língua russa no nordeste da Ucrânia, que foi ocupada no início da invasão.

Os muros marcados por bombas e as janelas fechadas do Museu de Arte de Kharkiv ilustram a brutalidade da guerra.

Após a invasão, a palavra "russo" foi removida do nome do departamento de "Arte Ucraniana e Russa", disse à AFP Maryna Filatova, funcionária do museu.

O museu foi rápido em proteger das forças invasoras russas obras como o icônico "Resposta dos Cossacos Zaporogianos", do pintor russo de origem ucraniana Ilya Repin.

As obras de artistas considerados russos foram transferidas para um local secreto. Não se sabe quando elas serão exibidas novamente, disse a diretora do museu, Valentyna Myzgina.