Drones atacam aeroporto russo e Moscou destrói embarcações ucranianas no Mar Negro

Um aeroporto russo perto da fronteira com a Estônia foi alvo de um ataque com drones, disse o governador local nesta quarta-feira (30, noite de terça em Brasília), enquanto o Ministério da Defesa anunciava a destruição de quatro embarcações ucranianas no Mar Negro com 50 soldados a bordo.

Uma aeronave "destruiu quatro lanchas militares de alta velocidade" no Mar Negro por volta da meia-noite em Moscou, disse o ministério em um comunicado no Telegram.

As embarcações transportavam "unidades de desembarque das forças de operações especiais ucranianas, com um total de até 50 pessoas", acrescentou.