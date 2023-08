Dois jornalistas russos condenados a 11 anos de prisão à revelia

Dois jornalistas russos foram condenados, nesta terça-feira (29), em Moscou a 11 anos de prisão à revelia por espalhar "informações falsas" sobre o exército, anunciou a Promotoria, um novo exemplo da repressão em curso na Rússia.

Um tribunal de Moscou "condenou a 11 anos de prisão" Ruslan Leviev e Michael Nacke por terem publicado um vídeo no YouTube em março de 2022, pouco depois do início da ofensiva na Ucrânia, que continha "informações falsas" sobre o exército e as autoridades russas, segundo um comunicado da Promotoria publicado no Telegram.

Os dois homens vivem no exterior e são alvo de uma ordem de prisão desde maio de 2022.