Djokovic vence em seu retorno ao US Open e volta a ser nº 1 do mundo

Com uma vitória esmagadora sobre o francês Alexandre Muller, o sérvio Novak Djokovic avançou à segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos e tomou do espanhol Carlos Alcaraz o número 1 do ranking da ATP.

Djokovic comemorou seu retorno a Nova York após um ano de ausência ao derrotar Muller (número 84 do mundo) por 6-0, 6-2 e 6-3 em uma hora e 34 minutos de jogo.

O astro sérvio, que em sua carreira ocupou o topo da ATP por um período recorde de 389 semanas, alternou nesta posição sete vezes este ano com Alcaraz, seu maior rival na luta por seu 24º título de Grand Slam.