Comunicado do Business Wire :Travelshift

Travelshift, a principal agência de viagens on-line (OTA) na Islândia, arrecadou US$ 10 milhões de capital dos acionistas existentes, elevando o valor total de financiamento para US$ 30 milhões. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230829871298/pt/ David Byron Stewart, the CEO of Travelshift and former Head of Global Private Equity at State Street Global Advisors (Photo: Business Wire)

O financiamento representa um voto de confiança dos atuais investidores da Travelshift na trajetória de crescimento e potencial futuro da empresa. De acordo com Harshal Chaudhari, presidente e diretor de Investimentos da GE Investment Management Co., "é um orgulho continuar apoiando a grande jornada da Travelshift. O compromisso inabalável da empresa com a inovação e a satisfação dos clientes tem sido fundamental para o seu sucesso e acreditamos firmemente no seu potencial para revolucionar ainda mais a indústria do turismo de lazer". A última rodada de financiamento segue o recente lançamento do Guide to Europe pela Travelshift - uma plataforma de viagens que apresenta a Viagem conectada para o mercado europeu de turismo de lazer. Esse serviço inovador, alimentado por IA, permite aos viajantes reservar tudo o que precisam em um único pagamento e administrar toda a viagem em um único aplicativo. Também disponibiliza acesso a milhares de itinerários que foram otimizados com IA, com o que é, atualmente, a maior seleção mundial de pacotes de férias na Europa. "É empolgante receber o apoio e a confiança contínuos de nossos acionistas", disse David Stewart, CEO da Travelshift. "Esta rodada de financiamento nos permite acelerar nossas iniciativas de crescimento e continuar desenvolvendo a próxima geração de viagens por meio do uso e aplicação inovadores da IA para oferecer experiências de viagem personalizadas e contínuas". A Travelshift gostaria de expressar a sua sincera gratidão à sua equipa especializada, aos clientes fiéis e aos acionistas firmes pelo seu apoio constante e crença na visão da empresa. Sobre a Travelshift: A Travelshift é a principal agência de viagens on-line (OTA) da Islândia, especializada em fornecer soluções de viagens baseadas em tecnologia. Com mais de uma década de experiência no setor, a Travelshift está comprometida em revolucionar a forma como as pessoas viajam, oferecendo serviços inovadores e experiências excepcionais aos clientes.

Contato Assessoria de Imprensa: David Stewart CEO E-mail: [email protected] Tel.: +354 791 9394