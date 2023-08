Comunicado do Business Wire :The Latin Recording Academy

A Academia Latina da Gravação? anunciou hoje as homenageadas do Leading Ladies of Entertainment de 2023 - uma iniciativa criada há sete anos para honrar e reconhecer mulheres profissionais e socialmente conscientes dentro dos campos das artes e do entretenimento, e que fizeram contribuições significativas e inspiraram a próxima geração de líderes femininas. A cerimônia privada e o almoço serão realizados em Sevilha (Andalucía), Espanha, na segunda-feira, 13 de novembro, como parte dos eventos marcantes da Semana do Latin GRAMMY®.

Retribuir e criar oportunidades para as gerações futuras é um pilar fundamental do programa, e as Leading Ladies of Entertainment estão fazendo uma parceria com a She Is The Music - uma organização global sem fins lucrativos que trabalha para aumentar o número de mulheres na música - e a Fundação Cultural Latin GRAMMY em um programa colaborativo de mentoria. As homenageadas anteriores do Leading Ladies serão convidadas a dar uma mentoria a uma orientanda do She Is The Music. A parceria se baseará no Programa de Mentoria Leading Ladies Connect TogetHER do ano passado.

Além disso, El Corte Inglés, Viñas Familia Gil e Noteable by Spotify for Artists se juntam à celebração como patrocinadores oficiais; e a Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, com o cofinanciamento de Fondos Europeos, se une como parceira institucional. Além disso, pelo terceiro ano, a Noteable fará outra doação especial de bolsas de estudo para o Fundo de Bolsas de Estudo da Fundação Cultural Latin GRAMMY® em apoio aos futuros criadores de música latina.

"Esse grupo diversificado de mulheres excepcionais e bem-sucedidas fez grandes contribuições para a música latina", disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. "Temos orgulho de celebrá-las com esta e outras iniciativas que buscam promover a igualdade de gênero e honrar o importante papel que as mulheres desempenham na indústria do entretenimento."

As inscrições para o programa de mentoria Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER estão abertas até 29 de setembro de 2023, às 23h59 (horário da costa leste dos EUA). O link para fazer a inscrição e as diretrizes está disponível em https://lgcf.smapply.io/. Se você tiver dúvidas, envie-nos um e-mail para [email protected] .

Dentro de Norma Monserrat Bustamante Laferte também vive a cantora, compositora e artista visual Mon Laferte. Ela começou sua carreira apresentando canções populares nas ruas de Viña del Mar, na costa central do Chile, durante sua adolescência. Esse crescimento continuou no México, um país que a recebeu de braços abertos e onde ela pode lançar de forma independente seus dois primeiros álbuns, Desechable e Tornasol. Alguns anos se passaram até a chegada do aclamado Mon Laferte Vol.1, um álbum com o qual ela conquistou não apenas um público cada vez mais fiel, afetuoso e grande, mas também várias indicações ao Latin GRAMMY®. Novas canções continuaram a aparecer ao longo dos anos, até o lançamento em 2021 do indicado ao GRAMMY®1940 Carmen, seu sétimo álbum, assim como seu antecessor Seis. Mon Laferte é uma artista com uma visão que está acima de gêneros e formas de fazer música. Essa experimentação, a superação do medo da tentativa e do erro, a perseverança e, é claro, seu talento, fizeram dela uma das artistas latino-americanas mais queridas e influentes do mundo.

Simone Torres, engenheira e produtora vocal indicada ao GRAMMY® e ao Diamond Award, trabalhou em discos de artistas como Cardi B, Camila Cabello, Becky G e Anitta. Algumas realizações notáveis incluem a produção vocal de "Motivation", de Normani, e a engenharia de "I Like It" e "Be Careful", de Cardi B. Recentemente, ela trabalhou com Becky G em vários álbuns, incluindo seu último single "La Nena". Para ela, seu papel é ajudar a preencher a lacuna entre os aspectos técnicos e criativos da produção musical. Torres, formada pela Berklee College of Music, é conhecida por seu toque hábil quando se trata de produção vocal. Além do estúdio, ela trabalha com organizações para criar espaços seguros que promovam mulheres jovens e pessoas de gênero amplo que buscam carreiras musicais.

SOBRE ANA VILLACORTA LÓPEZ:

Ana Villacorta López ingressou na indústria do entretenimento musical em 1981. Após uma breve passagem pela RCA, trabalhou por mais de uma década na EMI, principalmente como diretora de Desenvolvimento Internacional na Espanha. Em 1993, assumiu o cargo de Diretora de Marketing Regional na EMI e mudou-se para o México. Cinco anos depois, ingressou na BMG como diretora de marketing da Ariola. Após a fusão com a Sony, assumiu o cargo de diretora de marketing e, em 2015, retornou ao México como vice-presidente sênior. Ela acompanhou muitos artistas em suas carreiras, como Rocío Durcal, Julio Iglesias, Héroes del Silencio, Thalía, Fito Paéz, Tony Bennett, Maná, One Direction, Vicente Fernández, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Reik, Carlos Rivera e Camila.

SOBRE SHE IS THE MUSIC:

She Is The Music (SITM) é uma organização global sem fins lucrativos que trabalha para aumentar o número de mulheres na música e aumentar a integração de gênero no setor. Operando como uma rede unificadora para o negócio da música e outros, SITM fornece recursos e suporte para iniciativas voltadas para mulheres, tanto por meio de seus próprios programas, quanto por esforços externos em todo o mundo. Uma colaboração inédita, SITM é impulsionado por uma representação em toda a indústria: criadores, editores, gravadoras, agências de talentos, empresas de gestão, grupos do setor, think tanks, empresas de mídia, serviços de streaming e muito mais. A Entertainment Industry Foundation atua como parceira. Para obter mais informações, visite sheisthemusic.org.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação? é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, honrar e homenagear a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz anualmente a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina?, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, bem como oferece programas educacionais e assistenciais à comunidade musical por meio de sua Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

SOBRE A FUNDAÇÃO CULTURAL LATIN GRAMMY:

A Fundação Cultural Latin GRAMMY® é uma instituição beneficente tipo 501(c)(3) estabelecida por A Academia Latina da Gravação? em 2014 para aumentar o interesse e o apreço internacionais sobre as contribuições significativas da música latina e de seus criadores para a cultura mundial. A Fundação oferece bolsas universitárias, programas educacionais e subvenções para apoiar a pesquisa e preservação de seu rico legado musical, e até o momento já doou mais de 9,3 milhões de dólares com o apoio de membros de A Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos e outros doadores generosos. Para mais informações ou fazer uma doação, favor visitar www.latingrammyculturalfoundation.org ou nossa página do Facebook. E siga-nos @latingrammyfdn no X e Instagram, e Latin GRAMMY Cultural Foundation no Facebook.

