Comunicado do Business Wire :NetApp, Inc.

O Prêmio de Infraestrutura de Armazenamento destaca como as tecnologias de armazenamento de nível empresarial líderes do setor da NetApp - incluindo o NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud, que ajuda os clientes a atingir suas metas de transformação e negócios sem precisar refatorar aplicativos - reduzindo significativamente o tempo necessário para projetos de migração.

"Os prêmios de parceiros do Google Cloud reconhecem o impacto significativo e o sucesso dos clientes que nossos parceiros promoveram no ano passado", disse Kevin Ichhpurani, vice-presidente-corporativo de ecossistema global e canais do Google Cloud. "Estamos muito satisfeitos em reconhecer a NetApp como vencedora do Google Cloud Partner Award 2023 e esperamos manter uma parceria forte e contínua em apoio aos nossos clientes em comum."

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), uma empresa global de software orientada para a nuvem e centrada em dados, anunciou que foi reconhecida como Parceiro de Tecnologia do Ano 2023 do Google Cloud em duas categorias: Armazenamento de Infraestrutura e Infraestrutura de Marketplace. Esses prêmios prestigiosos destacam o histórico da NetApp em fornecer soluções de armazenamento escaláveis, eficientes e seguras para os clientes, enquanto eles continuam a migrar, modernizar e transformar suas TI críticas para os negócios com o Google Cloud.

As tecnologias da NetApp estão disponíveis no Google Cloud por meio do Google Cloud Marketplace e também diretamente na forma de serviços gerenciados do Google Cloud. As ofertas disponíveis no mercado incluem NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO) como um serviço gerenciado pelo cliente. O portfólio agora encontrado no Google Cloud permite que os clientes da NetApp estendam perfeitamente suas cargas de trabalho para o Google Cloud com todos os serviços necessários que oferecem escala, segurança e gerenciamento de dados que têm sido a marca registrada das tecnologias de data center há anos.

"Nossa parceria com o Google Cloud continua proporcionando resultados para nossos clientes, permitindo que eles adotem rapidamente serviços em nuvem conforme migram cargas de trabalho complexas, inovam com tecnologias avançadas nativas da nuvem e adotam tecnologias de IA emergentes", disse Ronen Schwartz, vice-presidente-sênior e gerente-geral, Armazenamento em Nuvem, NetApp. "Este reconhecimento do Google Cloud solidifica a posição da NetApp como parceira de tecnologia confiável e preferida, destacando o valor que oferecemos à medida que as organizações migram e modernizam suas plataformas tecnológicas."

A NetApp também foi reconhecida com o Prêmio de Infraestrutura de Marketplace, pela sua dedicação contínua em ajudar os clientes conjuntos do Google Cloud a alcançarem arquiteturas de aplicativos flexíveis que escalonam sob demanda, de acordo com seus requisitos de desempenho.

A NetApp é uma empresa global de software orientada para a nuvem e centrada em dados, que capacita organizações a liderarem com dados na era da transformação digital acelerada. A empresa fornece sistemas, software e serviços em nuvem que permitem que elas executem suas aplicações de forma otimizada, do data center à nuvem, quer estejam desenvolvendo na nuvem, migrando para a nuvem ou criando suas próprias experiências em nuvem no local. Com soluções que funcionam em diversos ambientes, a NetApp ajuda as organizações a construir sua própria estrutura de dados e entregar com segurança os dados, serviços e aplicações certos para as pessoas certas, a qualquer momento e em qualquer lugar. Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.

