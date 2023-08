Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder em prover ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para comunidade mundial de investimentos, anunciou hoje uma expansão de sua parceria com o Google Cloud para acelerar o desenvolvimento de soluções de IA generativa (gen AI) ao setor de investimentos. Desenvolvidas pela plataforma gen AI do Google Cloud, Vertex AI e tecnologia climática, incluindo BigQuery Geospatial e Earth Engine, as soluções irão ajudar os clientes da MSCI a gerenciar melhor riscos e oportunidades do portfólio e tomar decisões de investimento com informação. A parceria irá visar três áreas principais: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine -- Sinais de riscos: A MSCI irá combinar seus dados e análises de propriedade com as soluções de gen AI do Google Cloud para oferecer uma visão geral de portfólios e riscos a nível empresarial, concebida para reduzir significativamente o tempo que os clientes precisam para analisar e chegar a informações processáveis. Esta solução irá ajudar os administradores de portfólios e riscos a sintetizar com mais facilidade e a agir com rapidez em volumes significativos de sinais de riscos de seus portfólios, enquanto irá promover uma maior cooperação entre equipes de gestão de riscos e portfólios para elaborar portfólios mais resilientes.

-- IA conversacional: A gen AI do Google Cloud também irá impulsionar a nova solução de IA conversacional da MSCI para seu portfólio e soluções de gestão de riscos. Este recurso irá usar o processamento de linguagem natural para simular a linguagem humana e gerar respostas que podem permitir aos clientes responder com rapidez a perguntas e revelar informações sobre seus portfólios e dados, modelos e soluções da MSCI. -- IA generativa climática: A MSCI e o Google Cloud irão cooperar para aproveitar as tecnologias gen AI do Google para ajudar investidores a medir e gerenciar a exposição de portfólios ao risco climático e identificar oportunidades de investimento de baixo carbono. Com estas tecnologias avançadas de IA, a MSCI tornará mais fácil aos investidores identificar, sintetizar e comunicar a ampla gama de exposições climáticas em todas as classes de ativos. "A revolução de IA produziu crescentes expectativas entre empresas e investidores, que desejam acesso mais rápido a dados, análises e informações processáveis de maior qualidade", disse Henry Fernandez, Presidente e Diretor Executivo da MSCI. "Ampliar nossa parceria com o Google Cloud irá ajudar a MSCI a satisfazer estas necessidades, enquanto irá nos manter na vanguarda das tecnologias avançadas de dados. Também irá nos ajudar a oferecer novas soluções para investidores que trabalham para descarbonizar seus portfólios." "O setor de investimentos há muito é impulsionado por IA e pela aprendizagem automática, que a MSCI vem usando há anos. Contudo, o avanço na IA generativa iniciou a uma revolução em nosso setor", acrescentou Jigar Thakkar, Diretor de Tecnologia da MSCI."Estamos animados em cooperar com o Google Cloud para acelerar o desenvolvimento de soluções generativas de IA, que irão se concentrar em oferecer aos investidores informações com mais profundidade baseadas em dados, capacidades aperfeiçoadas de tomadas de decisão e implementação acelerada de portfólios. Com o poder da IA generativa e de LLMs, estamos avançando rumo a nosso compromisso de ajudar investidores a elaborar melhores portfólios com informações aprimoradas." "A IA generativa está impulsionando a próxima evolução dos serviços financeiros à medida que os profissionais de investimento buscam melhores formas e mais rápidas de monitorar portfólios, gerar novas informações e escalar a velocidade das tomadas de decisão",disse Thomas Kurian, Diretor Executivo do Google Cloud."Nossa parceria com a MSCI para criar soluções generativas baseadas em IA não só irá ajudar as equipes de gestão de riscos e portfólios a cooperar melhor e liberar informações, mas também permitir que os clientes da MSCI elaborem portfólios mais resilientes ao clima." Sobre a MSCI Inc.

A MSCI é líder no fornecimento de ferramentas e serviços de suporte a decisões cruciais para a comunidade mundial de investimentos. Com mais de 50 anos de experiência em pesquisa, dados e tecnologia, podemos tomar melhores decisões de investimento ao permitir que clientes entendam e analisem os principais aspectos de risco e retorno bem como elaborem com confiança portfólios mais efetivos. Criamos soluções aprimoradas de pesquisa com liderança no setor, as quais os clientes usam para obter percepções e aperfeiçoar a transparência ao longo do processo de investimento. Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. As declarações prospectivas se referem a eventos ou desempenho futuros, envolvendo riscos que podem levar a resultados reais ou desempenho materialmente diferente, sendo que você não deve depositar confiança indevida nos mesmos. Os riscos que podem afetar resultados ou o desempenho estão no Relatório Anual da MSCI no Formulário 10-K para o ano fiscal mais recente finalizado em 31 de dezembro, apresentado à SEC. A MSCI não se compromete a atualizar quaisquer declarações prospectivas. Nenhuma informação contida aqui constitui recomendação de investimento ou deve ser considerada como tal. A MSCI não concede nenhum direito ou licença para uso de seus produtos ou serviços sem uma licença adequada. A MSCI NÃO CONCEDE GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE OU DE OUTRA FORMA REFERENTE ÀS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SE ISENTANDO DE TODA A RESPONSABILIDADE ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230829676432/pt/