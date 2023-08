Comunicado do Business Wire :Lenovo

Para apoiar os clientes empresariais conscientes sobre as emissões de carbono em suas jornadas de sustentabilidade, a Lenovo está oferecendo um serviço de transporte com redução das emissões de carbono, uma oferta distinta que oferece às empresas a opção de diminuir o impacto do carbono quando dispositivos de TI forem transportados por via aérea. Por meio do serviço de transporte com redução das emissões de carbono, os clientes podem adquirir créditos de Combustíveis Sustentáveis de Aviação (SAF) e atribuir o benefício resultante da redução de emissões à sua aquisição de TI, alcançando um mínimo de 70% de redução de emissões de CO21.

Um substituto mais limpo para o combustível de aviação convencional, o SAF tem potencial2 na redução das emissões de CO2 do transporte aéreo de carga e possibilita que as empresas cumpram as metas para emissões de Escopo 3. O protocolo Gases com Efeito de Estufa define as emissões de Escopo 3 - que são responsáveis por 70% da média das emissões totais corporativas3 - como aquelas que ocorrem fora dos muros de uma empresa, incluindo as emissões associadas à compra e descarte de produtos. Enquanto menos de 10% das empresas medem com precisão suas emissões de Escopo 34, o serviço de transporte com redução das emissões de carbono da Lenovo oferece aos clientes um caminho tangível para redução das emissões de carbono do transporte aéreo de carga. Os clientes recebem uma confirmação da redução das emissões de carbono que pode ser utilizada para relatar suas próprias metas de Escopo 3, o que garante maior transparência em todo o processo.

"Estamos incorporando a sustentabilidade mais profundamente na cadeia de valor da tecnologia com inovações, como o serviço de transporte com redução das emissões de carbono, para que os clientes tenham um caminho para a tomada de decisão de TI mais sustentável", disse Claudia Contreras, diretora executiva de Serviços de Sustentabilidade Global da Lenovo. "Na Lenovo, assumimos um compromisso com mais do que apenas a nossa própria visão Net-Zero. O Net-Zero é alcançado através de um conjunto de escolhas sustentáveis. Estamos felizes em ser o parceiro de negócios e fornecedor de soluções confiável que ajuda os clientes a alcançar o sucesso na transformação digital e na sustentabilidade."

Clientes empresariais na América do Norte, EMEA e Ásia-Pacífico têm a opção de adicionar o serviço de transporte com redução das emissões de carbono às suas compras de dispositivos. Como parte de sua transformação liderada por serviços, a Lenovo continua a inovar ao oferecer soluções que ajudam os clientes a alcançar suas próprias metas de sustentabilidade. Além do seu novo serviço de transporte de carbono reduzido, a Lenovo possibilita que os clientes cumpram os seus objetivos de ação climática e implementem práticas de TI mais circulares e responsáveis com vários serviços centrados na sustentabilidade, incluindo o Serviço de compensação de CO2 da Lenovo e Serviços de recuperação de ativos.

O Serviço de transporte com redução das emissões de carbono é a oferta mais recente do Grupo de Soluções e Serviços (SSG) da Lenovo, que reúne todas as soluções e serviços de TI da Lenovo em PCs, infraestrutura e verticais inteligentes, incluindo ofertas de serviços de suporte, gerenciamento, projetos e soluções. Com uma rede de mais de 20.000 técnicos em 180 mercados, o SSG ajuda os clientes a transformar os seus negócios em escala global e local ao proporcionar inovação prática para fortalecer a sua vantagem competitiva. Os clientes do Lenovo TruScale podem implantar serviços por "assinatura", utilizando apenas o que precisam e reduzindo o desperdício.

Saiba mais sobre as Soluções de Sustentabilidade da Lenovo aqui: https://techtoday.lenovo.com/us/en/sustainability-solutions

