Chefe do grupo Wagner teve cerimônia de despedida privada

Prighozin morreu na quarta-feira quando o avião em que viajava caiu no noroeste da Moscou, dois meses após ter protagonizado uma rebelião contra o Exército regular russo.

"A despedida de Yevgueni Víktorovich ocorreu de forma privada. As pessoas que desejam se despedir dele podem ir ao cemitério de Pokrovskoye", escreveu a Concord, uma empresa que pertencia ao mercenário, no Telegram.

Uma cerimônia privada foi realizada para homenagear o chefe do grupo de mercenários russos Wagner, Yevgueni Prigozhin, que morreu em um um acidente de avião, anunciou sua assessoria de imprensa nesta terça-feira (29).

Não ficou claro se o chefe do Wagner já havia sido enterrado. Trata-se da primeira mensagem da Concord desde o motim do final de junho, que converteu Prigozhin em inimigo do poder.

Poucas horas antes, o Kremlin havia anunciado que o presidente russo, Vladimir Putin, não planejava ir ao funeral do líder do grupo Wagner.

Sua morte levantou suspeitas e alguns governos de países ocidentais apontaram o dedo para Putin, que havia qualificado Prigozhin de "traidor" após a rebelião abortada.

O Kremlin negou firmemente qualquer vingança, denunciando "uma mentira absoluta" e "especulações".

No domingo, o Comitê de Investigação russo confirmou a morte de Prigozhin após "exames de genética molecular", sem mencionar a possibilidade de um acidente, uma bomba ou um míssil terra-ar.

bur/thm/sag/mb/dd/aa