Aversão da China ao Japão cresce após país despejar água de Fukushima no oceano

O sentimento contrário ao Japão está crescendo na China e se espalhando para a vida cotidiana com boicotes e estocagens, depois que Tóquio começou a despejar água levemente radioativa da planta nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico.

A China baniu importações de frutos do mar do Japão na quinta-feira passada. Pequim acusa o Japão de tratar o Pacífico como um esgoto, enquanto Tóquio diz que os elementos radioativos na água foram reduzidos a níveis seguros e que os testes da água do oceano perto da usina após a descarga não detectaram nada de incomum. A China diz que não confia nos dados japoneses.

O que começou como uma disputa entre governos se espalhou para empresas, escolas e supermercados. Em duas cidades chinesas, foram atirados pedras e ovos contra escolas japonesas, segundo a Embaixada do Japão na China. Nenhum ferimento foi relatado.