Austrália fará referendo sobre direitos indígenas em 14 de outubro

Se o "Sim" vencer, os indígenas australianos, cujos ancestrais habitam o continente há pelo menos 60.000 anos, serão reconhecidos na Constituição pela primeira vez na história.

Eles também ganharão o direito constitucional de serem consultados sobre leis que afetem sua comunidade por meio da chamada "Voz do Parlamento", uma figura de representação perante o Executivo e o Legislativo.

Com o "Sim" atrás nas pesquisas, cresce o receio de que uma recusa da população prejudique as relações intercomunitárias, manche a reputação global do país e desperdice a oportunidade de reduzir a desigualdade enfrentada pela população indígena.

