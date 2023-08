Ataque no Sudão deixa pelo menos 39 mortos

Ao menos 39 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, morreram nesta terça-feira em Nyala, capital de Darfur do Sul, em um ataque com foguetes durante os combates entre o exército e os paramilitares, informaram fontes médicas e testemunhas à AFP.

Desde 11 de agosto, segundo a ONU, mais de 50.000 pessoas foram obrigadas fugir de Nyala, onde os sistemas de comunicação estão bloqueados devido ao conflito.

Desde 15 de abril, o país é cenário de um conflito entre o exército, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e as Forças de Apoio Rápido (FAR), o grupo paramilitar do general Mohamed Hamdan Daglo, ex-número dois do regime militar.