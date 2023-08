Área de imposto sobre veículos poluentes é ampliada em Londres

A ampliação da área que impõe taxas a veículos poluentes entra em vigor nesta terça-feira (29) em Londres, onde as promessas de melhor qualidade do ar enfrentam resistência em meio à crise do custo de vida.

A zona ULEZ ("ultra low emission zone", zona de emissão ultrabaixa), foi criada em 2019 no centro de Londres para garantir melhor qualidade do ar aos moradores. A medida obriga motoristas dos veículos mais poluentes a pagar uma taxa.

Em 2021, a área foi ampliada significativamente e a partir desta terça-feira incluirá toda a Grande Londres (área metropolitana), um projeto liderado pelo prefeito trabalhista, Sadiq Khan, criticado em meio a uma crise inflacionária.