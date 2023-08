Apoio ocidental segue firme, diz chanceler da Ucrânia

A Ucrânia não teme a diminuição do apoio ocidental aos seus esforços contra a invasão russa, afirmou seu ministro das Relações Exteriores, Dmitro Kuleba, nesta terça-feira (29), em resposta a recentes pesquisas nos Estados Unidos que mostram um menor apoio popular à causa ucraniana.

"Não estamos vendo nenhuma queda no apoio por parte do Congresso [dos EUA] e do Parlamento Europeu", disse o ministro ucraniano em entrevista coletiva em Paris, ao lado de sua homóloga francesa, Catherine Colonna.

"Tem gente falando nos Estados Unidos, e na Europa também, dizendo que se deveria dar menos apoio à Ucrânia. Nos Estados Unidos, tem a ver com o início do ciclo eleitoral", alegou o ministro, afirmando que Kiev "vai superar isso, e vamos encontrar uma forma de seguir em frente".