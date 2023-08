Alcaraz avança à segunda rodada do US Open após desistência de Koepfer

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, atual número 1 do mundo, avançou para a segunda fase do aberto dos Estados Unidos nesta terça-feira (29) após a desistência, por lesão, do alemão Dominik Koepfer no segundo set.

Koepfer, número 75 do ranking da ATP, torceu violentamente o tornozelo esquerdo logo no primeiro game da partida, quando ia devolver uma bola com um backhand.

Ao ser atendido, o alemão recebeu uma atadura no tornozelo e, apesar das visíveis limitações físicas, continuou jogando até confirmar a sua desistência, quando Alcaraz já vencia por 6-2 e 3-2 após uma hora de jogo.