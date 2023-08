(+) Ibiraçu (Brasil) - Buda de 35 metros no interior do Brasil é 5 metros mais alto que a estátua do Cristo Redentor do Rio -

SANTIAGO (Chile) - Presidente Gabriel Boric apresenta plano para encontrar vítimas da ditadura desaparecidas -

CARACAS (Venezuela) - Negociações de paz entre governo e guerrilha ELN - (até 4 de Setembro)

BUENOS AIRES (Argentina) - Festival de Tango - (até 3 de Setembro)

Europa

VENEZA (Itália) - Festival Internacional de Veneza - (até 9 de Setembro)

MOSCOU (Rússia) - Instalação de 'telefone vermelho' entre Casa Branca e Kremlin -

África

NAIRÓBI (Quênia) - Negociações para a Somália ingressar no bloco Comunidade da África Oriental -

CIDADE DO CABO (África do Sul) - Julgamento de fugitivo do genocídio de Ruanda, Fulgence Kayishema -

Esportes

INGLATERRA (Reino Unido) - Futebol: Campeonato da Inglaterra, temporada 2023-24 - (até 19 de Maio 2024)

QUINTA-FEIRA, 31 DE AGOSTO DE 2023

América

Palm Desert (Estados Unidos) - Morte de diretor de cinema americano John Ford completa 50 anos -

BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à polícia por acusações de desvio de joias -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Renda e gastos das famílias em novembro e inflação do PCE -

SANTIAGO (Chile) - O Instituto Nacional de Estatísticas divulga índice de mineração no Chile em julho -

Europa

FRANKFURT (Alemanha) - Banco Central Europeu publica minutas de sua reunião de política monetária -

Ásia-Pacífico

ULAN BATOR (Mongólia) - Visita do papa Francisco - (até 4 de Setembro)

KATMANDU (Nepal) - Parada do Orgulho no Nepal -

SEXTA-FEIRA, 1 DE SETEMBRO DE 2023

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bienal do Livro 2023 - (até 10)

SAN PEDRO SULA (Honduras) - Migrantes hondurenhos, venezuelanos, cubanos e de outras nacionalidades partiriam em caravana para os EUA -

RIO DE JANEIRO (Brasil) - PIB 2º trimestre -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Taxa de desemprego -

Europa

CHÍOS (Grécia) - Inauguração de centro de acolhimento de migrantes (data a ser confirmada) -

SÁBADO, 2 DE SETEMBRO DE 2023

América

SÃO PAULO (Brasil) - Festival de música The Town | Primeira Edição, mesmos organizadores do Rock In Rio - (até 10)

Europa

BOURNEMOUTH (Reino Unido) - 50º aniversário da morte do romancista britânico John Reginald R. Tolkien, autor da trilogia 'O Senhor dos Anéis' -

Ásia-Pacífico

SRIHARIKOTA (Índia) - Índia lançará sua primeira missão de observação espacial, Aditya-L1, para estudar o Sol -

PEQUIM (China) - Introdução de novas leis que restringem smartphones e uso da Internet para jovens chineses -

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2023

América

MENLO PARK (Estados Unidos) - Google completa 25 anos -

TERÇA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 2023

América

NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU - (até 30)