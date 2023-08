Aeroporto no noroeste da Rússia é atacado por drones

Um aeroporto na cidade de Pskov, no noroeste da Rússia, foi alvo de um ataque com drones, informou o governador regional nesta quarta-feira (noite de terça, 29, no Brasil).

"O Ministério da Defesa está repelindo um ataque com drones no aeroporto de Pskov", escreveu o governador regional Mikhail Vedernikov nas redes sociais, junto com um vídeo de um grande incêndio com barulhos de explosões e sirenes ao fundo.

Não houve reação imediata do ministério. Segundo a agência estatal de notícias TASS, quatro aviões de transporte pesado teriam sido danificados.