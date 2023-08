3M anuncia acordo de US$ 6 bi para resolver processo de protetores de ouvido

A 3M anunciou nesta terça-feira, 29, um acordo de US$ 6 bilhões para resolver um processo judicial de veteranos do exército dos EUA contra sua subsidiária Aearo Technologies, responsável por fabricar protetores de ouvido para uso militar.

"Nos termos do acordo, a 3M contribuirá com um montante total de US$ 6 bilhões entre 2023 e 2029, que está estruturado no âmbito do acordo para incluir cinco bilhões em dinheiro e um bilhão em ações ordinárias da empresa", informou a 3M, em comunicado.

Segundo o Wall Street Journal, o valor é "substancialmente menor" do que o estimado por alguns analistas, que ficaria entre US$ 10 bilhões a US$ 15 bilhões.