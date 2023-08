Ucrânia reivindica pequenos avanços no sul do país

"Robotyne foi liberada. Nossas forças estão avançando ao sudeste de Robotyne e ao sul de Mala Tokmachka", afirmou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Malyar.

A localidade recuperada fica no eixo de ataque das cidades de Tokmak e Melitopol, ocupadas pelas forças russas. Kiev tem como objetivo romper a continuidade dos territórios ocupados por Moscou no sul e leste do país.

Com a tomada de Robotyne, o exército ucraniano espera conseguir abrir uma brecha na frente sul, mas para alcançar o objetivo precisa superar trincheiras, barreiras antitanque e campos minados espalhados pelos russos.

Na frente leste, as tropas ucranianas recuperaram na última semana de combates um quilômetro quadrado ao sul de Bakhmut, cidade capturada em maio por Moscou.

A Rússia, ao mesmo tempo, prosseguiu nesta segunda-feira com a campanha de bombardeios e matou pelo menos duas pessoas em um ataque contra uma instalação industrial na região de Poltava, centro da Ucrânia.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, nas sigla em inglês), um centro de análises pró-Ocidente, calcula que a Rússia mobilizou recursos significativos para defender as posições que está cedendo no momento e questiona se Moscou terá a capacidade de fazer o mesmo com as próximas linhas de defesa.