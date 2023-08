Técnico John Herdman deixa seleção do Canadá para comandar o Toronto FC na MLS

O técnico John Herdman renunciou ao comando da seleção canadense de futebol para assumir o Toronto FC, da Major League Soccer (MLS), anunciou a chefe da Canada Soccer nesta segunda-feira (28).

O treinador inglês de 48 anos levou os canadenses à Copa do Mundo do Catar-2022, sua primeira participação em 36 anos. Após mais de cinco anos no comando da seleção do Canadá, ele vai iniciar seu ciclo na equipe da MLS no dia 1º de outubro.

"Estou ansioso para começar nesta nova oportunidade no Toronto FC", disse Herdman. "É o momento certo para assumir um novo desafio na minha carreira".