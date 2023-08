Swiatek estreia com vitória no US Open; Bia Haddad vence campeã de 2017 e também avança

Swiatek, atual campeã do torneio, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-1, em 58 minutos na quadra central de Flushing Meadows (Nova York).

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 1 do mundo, precisou de menos de uma hora para bater a sueca Rebecca Peterson (86ª) nesta segunda-feira (28), na primeira rodada do US Open, em que a brasileira Beatriz Haddad Maia venceu a americana Sloane Stephens.

Contra Peterson, Swiatek conseguiu cinco quebras de serviço e, depois de salvar três break points no início do segundo set, não teve dificuldades para selar a vitória.

"Estava com muita vontade de fazer um jogo sólido", declarou a número 1 do mundo, que se disse satisfeita por não ter sentido "a pressão e as expectativas" sobre seu desempenho.

Swiatek, que pode ter duros confrontos nas quartas de final contra Coco Gauff e nas semifinais contra Elena Rybakina, precisa ir mais longe que Aryna Sabalenka no torneio para se manter no topo do ranking da WTA.

Também nesta segunda-feira, Bia Haddad disputou uma das partidas mais vibrantes do dia, com duração de 2 horas e 56 minutos, diante da americana Sloane Stephens.

A paulistana de 27 anos, número 19 do ranking da WTA, derrotou Stephens (36ª), campeã do US Open de 2017, com parciais de 6-2, 5-7 e 6-4, e vai enfrentar na segunda fase outra americana, Taylor Townsend.

Após vencer sem dificuldades o primeiro set, a brasileira encarou uma segunda parcial bem mais acirrada. Mas não se deixou abalar com a reação da adversária e venceu por 2 a 1.