Rune é eliminado na primeira fase do US Open pelo espanhol Carballés

O tenista dinamarquês Holger Rune, uma das grandes joias do tênis masculino e quarto no ranking mundial, sofreu uma eliminação inesperada nesta segunda-feira (28) contra o espanhol Roberto Carballés em sua estreia no Aberto dos Estados Unidos.

Carballés, 63º do ranking, venceu Rune por 6-3, 4-6, 6-3 e 6-2, que recebeu atendimento médico antes do início do último set.

O tênis espanhol está dando as maiores surpresas na abertura do US Open. Pela manhã, Rebeka Masarova, número 71 do WTA, eliminou a grega Maria Sakkari, oitava cabeça-de-chave.