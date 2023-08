Rubiales na mira da justiça desportiva e penal da Espanha

O Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) da Espanha pode abrir nesta segunda-feira (28) um processo contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que já é alvo de uma investigação do Ministério Público do país, após dar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso.

O TAD estaria seguindo os passos da Fifa, depois da denúncia apresentada na última sexta-feira pelo Conselho Superior de Esportes (CSD), órgão do Governo espanhol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No sábado, a Fifa suspendeu Rubiales "de toda atividade relacionada ao futebol em nível nacional e internacional" por um período inicial de 90 dias, enquanto tramita o processo disciplinar aberto contra ele.