Roma chega a acordo com Chelsea para ter Lukaku por empréstimo, diz jornal

Ainda de acordo com a Gazzetta, a chegada de Lukaku à capital italiana para passar por exames médicos está prevista para esta terça-feira.

A Roma chegou a um acordo com o Chelsea para contratar por empréstimo o atacante belga Romelu Lukaku, informou o jornal italiano Gazzetta dello Sport nesta segunda-feira (28).

Na Roma, o atacante se reencontrará com o técnico português José Mourinho, que foi seu comandante no Chelsea e no Manchester United.

Contratado pelos 'Blues' em 2021 por 115 milhões de euros (R$ 701 milhões na cotação da época), depois de uma primeira passagem pelo clube entre 2011 e 2014, Lukaku foi emprestado na temporada passada à Inter de Milão.

A Roma está especialmente ativa na atual janela de transferências.

No último sábado, o clube trouxe por empréstimo de um ano com opção de compra obrigatória o atacante iraniano Sardar Azmoun, que estava no Bayer Leverkusen.

Em meados de agosto, chegaram do Paris Saint-Germain o argentino Leandro Paredes e o português Renato Sanches para reforçar seu setor de meio-campo.

jde/chc/iga/cb/aam