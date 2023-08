Putin não irá à cúpula do G20, diz Índia

O presidente russo, Vladimir Putin, não participará da cúpula do G20 na Índia, em setembro, e enviará seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, anunciou o gabinete do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, nesta segunda-feira (28).

A Índia evitou condenar a Rússia, explicitamente, pela invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, apesar de buscar estabelecer mais laços com os Estados Unidos.

Durante a teleconferência, Modi e Putin discutiram "assuntos de interesse mútuo", como a cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), em Johannesburgo. Putin participou desse evento de forma virtual.

O Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, emitiu em março um mandado de detenção contra Putin pela "deportação ilegal" de milhares de crianças de áreas da Ucrânia sob controle russo no contexto do conflito com esta antiga república soviética. O Kremlin nega as acusações.

A Índia não é signatária do TPI.

abh/pjm/lb/sag/mb/tt/dd