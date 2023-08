Professora manda alunos baterem em colega muçulmano na Índia

As autoridades da Índia prometeram no sábado, 26, tomar medidas depois de uma professora primária do norte do país ter ordenado aos seus alunos que se revezassem para bater em um colega muçulmano. A cena foi gravada e provocou indignação nas redes sociais.

A filmagem mostra uma professora de uma escola particular em Uttar Pradesh ordenando, na quinta-feira, 24, que seus alunos batessem em seu colega de sete anos, supostamente porque ele errou na tabuada. "Investigamos e descobrimos que a mulher afirmou no vídeo que os estudantes muçulmanos são mimados pelas mães e não prestam atenção aos estudos", disse o Superintendente de Polícia de Muzaffarnagar, Satyanarayan Prajapat, em um comunicado em vídeo.

"Por que você bate tão pouco nele? Bata nele com força", ouve-se as crianças dizendo, enquanto o colega fica chorando. "Ele começa a bater na cintura dele ( ) o rosto dele está ficando vermelho, bate mais na cintura", acrescentou. O menino de sete anos agredido chora enquanto vários de seus colegas se revezam para agredi-lo, instigados pela professora.