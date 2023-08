Pauta de infográficos

1/ Mapa com a situação na Ucrânia, em 28 de agosto às 4h (Bras.). (135x136 mm) - Atualização disponível

* EUA-Austrália-defesa-acidente: mapa com localização da ilha de Melville, no norte da Austrália, onde uma aeronave militar sofreu um acidente deixando três fuzileiros navais mortos e oito feridos. (45x52 mm) - Disponível

1/ Cronologia das principais acusações contra o ex-presidente dos EUA Donald Trump e as datas previstas dos julgamentos. (135x107 mm) - Disponível

* México-Cuba-EUA-furacões-meteorologia: trajetória prevista da tempestade tropical Idalia, prevista para alcançar a categoria de furacão quando passar por Cuba no caminho até a Flórida, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. (90x86 mm) - Disponível

1/ PIB e população da China, Estados Unidos, outros países do G7 e Rússia, em comparação ao resto do mundo. (90x63 mm) - Atualização disponível

* China-mercacos-bolsa-empresa: cotação em bolsa da ação do gigante chinês imobiliário Evergrande desde dezembro de 2013. (89x61 mm) - Disponível

* França-religião-islamismo-educação-política: principais véus islâmicos e tradicionais. (180x87 mm) - Atualização disponível

* Espanha-clima-meio-ambiente-incêndio-seca: mapa mostrando o dano causado pelo incêndio florestal em Tenerife, por tipo e amplitude, com dados sobre a área queimada. (135x121 mm) - Disponível

* Canadá-incêndio-clima-meio-ambiente: mapa da região dos Territórios do Noroeste do Canadá com o risco de incêndios, áreas queimadas e focos ativos em 28 de agosto. (90x102 mm) - Disponível

* Grécia-turismo-clima-incêndios: mapa da Grécia com as zonas queimadas próximo de Alexandrópolis desde 19 de agosto. (135x71 mm) - Disponível

* FBL-Sul-americana-2023: resultados e apresentação das partidas pelas quartas de final da Copa Sul-americana 2023. (90x52 mm) - Disponível

* FBL-Libertadores-2023: resultados e apresentação das partidas de volta pelas quartas de final da Copa Libertadores 2023. (90x52 mm) - Disponível

* Espanha-FBL-mulheres-ONU: membros da equipe técnica da seleção espanhola de futebol feminino que renunciaram após o beijo forçado do presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, na jogadora Jenni Hermoso. (89x69 mm) - Disponível

* Auto-F1-2023: resultados do Grande Prêmio da Holanda 2023, com a classificação dos pilotos e escuderias. (90x84 mm) - Disponível

* Tênis-ranking:

1/ Top 10 masculino do Ranking ATP, em 28 de agosto. (44x77 mm) - Atualização disponível

2/ Top 10 feminino do Ranking WTA, em 28 de Agosto. (46x76 mm) - Atualização disponível

