=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia reivindica pequenos avanços no sul do país

A Ucrânia anunciou nesta segunda-feira (28) que recuperou uma pequena localidade na frente de combate sul, onde suas tropas esperam avançar na difícil contraofensiva em curso contra as linhas de defesa russas.

=== BRASIL POLÍTICA LULA ===

RIO DE JANEIRO:

Popularidade de Lula aumenta após início de mandato complicado

Com dados econômicos promissores e vitórias importantes no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive uma espécie de lua de mel tardia com o eleitorado, após uma série de percalços no início do mandato.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Pré-candidatos republicanos dos EUA disparam contra cartéis de drogas no México

Com o desenrolar da campanha das primárias republicanas diante das eleições presidenciais de 2024, as ameaças dos pré-candidatos do partido de lançar ataques militares contra os cartéis de droga do México fizeram soar o alarme em ambos os lados da fronteira.

-- EUROPA

NICOSIA:

Isolada, Chipre do Norte espera que seu novo aeroporto receba voos internacionais

Isolada há quase meio século, a República Turca de Chipre do Norte (RTCN) acaba de inaugurar um grande terminal aeroportuário e sonha receber voos internacionais, apesar de uma intrincada situação política na ilha mediterrânea que limita as suas conexões à Turquia.

-- ÁSIA

TÓQUIO:

Japão acusa China de atividades contra o país

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, criticou a China nesta segunda-feira (28) por uma série de incidentes contra os interesses japoneses, que começaram quando Tóquio iniciou a operação de despejo no mar de águas residuais da usina nuclear de Fukushima na quinta-feira (24).

TAIPÉ:

Fundador da Foxconn anuncia candidatura à presidência em Taiwan

O bilionário Terry Gou, fundador da empresa Foxconn, anunciou nesta segunda-feira (28) sua candidatura independente à presidência de Taiwan.

CABUL:

ONGs criticam decisão 'cruel' de talibãs de proibir às afegãs acesso a parque nacional

A decisão do regime talibã de proibir o acesso das mulheres afegãs ao parque Band-e-Amir, patrimônio mundial da Unesco e destino turístico das famílias, por seus espetaculares lagos na província de Bamiyan, é "cruel", denunciaram diferentes organizações nesta segunda-feira (28).

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

EUA e China criarão grupo de trabalho para questões comerciais

Estados Unidos e China anunciaram a criação de um grupo de trabalho para questões comerciais, anunciou nesta segunda-feira (28) o Departamento do Comércio americano, no momento em que as duas potências mundiais tentam reduzir as tensões bilaterais.

HONG KONG:

Ação do grupo imobiliário chinês Evergrande desaba no dia de retorno à Bolsa

As ações do grupo imobiliário chinês Evergrande desabaram quase 80% na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira (28), dia que marcou o retorno dos títulos ao mercado após uma suspensão de 17 meses.

=== ESPORTE ===

MADRI:

Rubiales na mira da justiça desportiva e penal da Espanha

O Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) da Espanha pode abrir nesta segunda-feira (28) um processo contra o presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, que já é alvo de uma investigação do Ministério Público do país, após dar um beijo na boca da jogadora Jenni Hermoso.

- TÊNIS

