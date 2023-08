Papa lamenta 'atitude reacionária' na Igreja dos EUA

O papa Francisco lamentou "a forte atitude reacionária" que impera entre alguns católicos dos Estados Unidos, por sua resistência a implementar mudanças na Igreja, segundo seus comentários divulgados nesta segunda-feira(28) em uma revista.

O pontífice, de 86 anos, fez as declarações durante um encontro com jesuítas na Jornada Mundial da Juventude celebrada em Lisboa em 5 de agosto. Porém, a revista Civilta Cattolica as publicou apenas nesta segunda.

Durante o encontro, um jesuíta perguntou ao papa sua opinião sobre as críticas de alguns católicos americanos a sua liderança e sobre o que consideram como posições pouco rígidas contra homossexuais e divorciados.