Na Austrália, sindicato tem aval para eventual greve no setor de gás, em disputa com Chevron

O sindicato Offshore Alliance afirmou nesta segunda-feira, 28, ter conseguido apoio dos trabalhadores em três instalações da Chevron no setor de gás natural liquefeito da Austrália. Com isso, a entidade sindical poderá decretar greve, caso não ocorra um acordo com a empresa em uma negociação em andamento sobre salário e condições trabalhistas.

A Offshore Alliance informa, em sua conta no Facebook, que conseguiu o aval também dos trabalhadores da plataforma Wheatstone, da Chevron.

Com isso, ela agora tem o sinal verde para uma eventual paralisação dos seus membros nas três instalações da empresa no país.