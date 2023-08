Macron anuncia 'cúpula de desenvolvimento sustentával olímpico' antes dos Jogos de Paris 2024

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou nesta segunda-feira (28) a organização de uma "cúpula de desenvolvimento sustentável olímpico" em Paris em julho de 2024, pouco antes dos Jogos Olímpicos na capital.

"Teremos uma cúpula de desenvolvimento sustentável olímpico em julho de 2024 em Paris", em que será abordado o "Pacto de Paris para os povos e pelo planeta", afirmou o chefe de Estado durante uma conferência anual com outros embaixadores, no Palácio do Eliseu.

A cúpula olímpica, organizada no final de junho pela França, tem o objetivo de reorganizar as economias mundiais para evitar um grande impacto nas mudanças climáticas.