Justiça marca julgamento de Trump para 4 de março, auge das primárias republicanas

O julgamento do ex-presidente Donald Trump no processo federal em que é acusado por tentar reverter a última eleição americana foi marcado para o dia 04 de março de 2024. A Super-Terça, como é conhecida a data em que se realizam a maioria das eleições primárias nos EUA, está marcada para o dia seguinte. Outros dois casos nos quais o ex-presidente é réu também devem ocorrer prévias do partido Republicano, que começam em janeiro do ano que vem e duram até o meio do ano.

A equipe do promotor especial Jack Simth, que conduziu a investigação e denúncia formal do ex-presidente havia pedido que o julgamento começasse em janeiro. A defesa de Donald Trump alegou que precisaria de mais tempo para se preparar diante do volume de evidências e tentou empurrar a data para abril de 2026. De acordo com o advogado John Lauro, são 12 milhões de páginas de documentos - um número que os promotores consideram exagerado. "Esse é um dos casos mais singulares na perspectiva legal já apresentados na história dos Estados Unidos", insistiu Lauro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procuradora Molly Gaston, por sua vez, afirmou que boa parte das evidências já é conhecida pela defesa e que um julgamento rápido é de "interesse público sem precedentes". A juíza Tanya Chutkan decidiu que o julgamento será um pouco depois do que pediu a acusação e bem antes do que queria a defesa. "O público tem direito a uma resolução rápida e eficiente desta questão", justificou.