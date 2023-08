Justiça chilena condena sete militares da reserva por assassinato na ditadura

A Suprema Corte condenou sete militares da reserva a penas de até 25 anos de prisão pelo sequestro e assassinato do cantor e compositor Víctor Jara, poucos dias após o início da ditadura de Augusto Pinochet em 11 de setembro de 1973.

Em uma decisão unânime, a duas semanas do 50º aniversário do golpe de Estado que derrubou o socialista Salvador Allende, o tribunal máximo do país condenou sete oficiais da reserva do Exército do Chile a penas de 8 a 25 anos de prisão pelo assassinato de Jara, uma das vozes mais reconhecidas da música popular da América Latina.

A sentença, em resposta a um recurso apresentado pelos acusados, também considera o assassinato e o sequestro do ex-diretor de prisões Littré Quiroga, que esteve detido junto com Jara no que então era chamado de Estádio Chile, no centro de Santiago, para onde alguns opositores foram levados após a instalação do regime de Pinochet.